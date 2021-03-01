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Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день весны
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день весны

Татьяна Плотникова

Город

В понедельник, 1 марта, погоду в столичном регионе будет определять восточная периферия малоподвижного антициклона. В первый весенний день ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков.

Температура воздуха в Москве составит один-три градуса выше нуля, в Подмосковье возможно от минус двух до плюс трех градусов.

Ветер прогнозируется западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 753 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 70 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в столице 5 марта начнется похолодание, а через день оно станет заметным. Ожидается, что в ночь на субботу, 6 марта, температура в Московском регионе может опуститься до 11 градусов мороза, а днем — до пяти градусов ниже нуля

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