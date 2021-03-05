Минтранс Подмосковья призвал водителей отказаться от личного транспорта в выходные

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московского региона обратилось к водителям с просьбой сократить поездки на личном транспорте в предстоящие праздничные выходные из-за снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что прогноз синоптиков обещает москвичам в субботу, 6 марта, небольшой снег, а в воскресенье, 7 марта — метель. Температура воздуха прогреется до плюс одного градуса, а порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду. При этом высота сугробов в области может вырасти до 20–22 сантиметров, а на востоке региона — до 26 сантиметров.

— На дорогах возможны гололедица и заносы. Также небольшой снег прогнозируют и 8 марта. Температура в эти дни будет опускаться до минус 11–13 градусов. Призываем автомобилистов минимизировать поездки на личном транспорте, не парковаться на проезжей части. Если поедете, соблюдайте ПДД. Выбирайте скоростной режим согласно ситуации, будьте внимательными в черте города, не маневрируйте, — цитирует сообщение минтранса агентство городских новостей «Москва».

Добавляется, что дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. Специалисты проведут на дорогах превентивную обработку против скользкости.

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