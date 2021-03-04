Фотовыставку «Не только мама» проведут в столичных парках в честь 8 Марта

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, парк культуры и отдыха Фили Карта всех событий

К Международному женскому дню, 8 Марта, в парках Москвы состоится фотовыставка «Не только мама». На экспозиции можно будет увидеть снимки и истории женщин, которые успешно совмещают карьеру и заботу о семье. Об этом рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты Евгений Стружак.

Посетить фотовыставку можно будет в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино», парке «Фили» и в сквере в Олонецком проезде. Экспозиция будет открыта в период с 8 по 30 марта.

На стендах можно увидеть 10–20 снимков женщин, которые работают фотографами, инженерами и бортпроводниками. Уточняется, что на фотографиях они позируют вместе со своими детьми. Кроме того, рядом со снимками рассказывается история героинь выставки.

— Женщинам бывает непросто выйти на работу после длительного декретного отпуска. Для них в Москве реализуются программы, которые помогают повысить профессиональные знания и навыки, вернуть уверенность в себе и своих силах. В центре занятости «Моя карьера» создан целый комплекс услуг: поиск подходящих вакансий, консультации карьерных экспертов, социально-психологическая адаптация, — пояснил Евгений Стружак.

По его словам, 15 тысяч столичных мам смогли воспользоваться услугами центра «Моя карьера». Евгений Стружак отметил, что выставка покажет москвичам, как можно совмещать работу и семью.

Фотовыставку можно также «посетить» в онлайн-формате на медиаплатформе #Москвастобой, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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