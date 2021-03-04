Москвичам рассказали, как провести 8 марта в столичных парках

Фото: АГН Москва / Антон Кардашов

Москвичам рассказали, как можно провести Международный женский день, 8 марта в столичных парках. На площадках проведут мастер-классы, лекции, спектакли, а также подарят женщинам цветы и открытки.

Ландшафтный парк «Митино» пригласил москвичей на спортивный мастер-класс по зумбе 7 марта. Всем посетительницам парка 8 марта будут дарить цветы. Кроме того, москвички смогут получить цветы в «Сокольниках», Измайловский парке, Парке Горького и на других территориях.

В «Сокольниках» гостей будут встречать аниматоры, в парке «Садовники» выступят артисты уличного театра Pololo. Для гостей музея-заповедника «Царицыно» презентуют выставку из цветов, москвичам покажут весенние первоцветы.

В парке «Северное Тушино» женщинам кроме цветов будут дарить открытки. А в парке Фили посетительницам подарят цветы во время забега. Кроме того, на сцене парка пройдет концерт.

Красивые открытки жителей города научат делать в Бабушкинском парке, а букеты — в Таганском парке. Мастер-классы по актерскому мастерству проведут в сквере по Олонецкому проезду и у Джамгаровского пруда. Кроме того, праздничная программа пройдет в Воронцовском парке и парке «Кузьминки», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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