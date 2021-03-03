Порядка 200 тысяч жителей посетят масленичные гулянья в Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Праздничные мероприятия, посвященные Масленице, проведут на территории Московской области с 8 по 14 марта. Культурные центры подготовят для гостей театрализованные представления, мастер-классы, интерактивные развлекательные программы, квесты и не только. Согласно ожиданиям организаторов, в них примут участие около 200 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на региональное министерство культуры.

Традиционным элементом всех масленичных программ являются блины. Граждане смогут приготовить их во время кулинарных мастер-классов или просто купить. Завершится неделя сожжением соломенного чучела зимы.

Уточняется, что в ДК «Яуза», расположенном в Мытищах, для посетителей организуют ярмарку развлечений. Здесь можно будет присоединиться к увлекательным занятиям по созданию кукол и игрушек, стать участником боев на бревне или посостязаться в подъеме гири.

Тем временем в культурно-досуговом центре «Рыболовский» в Раменском организуют развлекательную программу «Масленичные заигрыши». В нее войдут тематические игры, состязания и чаепитие с блинами.

В свою очередь в Красногорске ждут желающих развеяться в парке «Сказочный», где торжественно откроется Дом Масленицы. А в Жуковском дворце культуры состоится концерт «Казаки в Жуковском», где выступит ансамбль народной песни.

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