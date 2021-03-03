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Более 30 масленичных ярмарок организуют в Подмосковье к празднику
Фото: pixabay.com

Более 30 масленичных ярмарок организуют в Подмосковье к празднику

Никита Абрамов

Общество

В честь грядущей Масленицы в Подмосковье организуют более 30 тематических ярмарок. Об этом в среду, 3 марта, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

— На территории Московской области с 8 марта начинаются масленичные гуляния. Самый веселый и сытный народный праздник пройдет в 25 муниципалитетах региона. На сегодняшний день планируется более 30 ярмарок, посвященных Масленице. Это более тысячи торговых точек для реализации местной продукции, — цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

Ярмарки устроят на городских площадях. Уточняется, что их перечень может расшириться до 45. Это зависит от количества поданных заявок от организаторов мероприятий.

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ярмаркаМосковская областьМасленица
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