Более 30 масленичных ярмарок организуют в Подмосковье к празднику

Фото: pixabay.com

В честь грядущей Масленицы в Подмосковье организуют более 30 тематических ярмарок. Об этом в среду, 3 марта, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

— На территории Московской области с 8 марта начинаются масленичные гуляния. Самый веселый и сытный народный праздник пройдет в 25 муниципалитетах региона. На сегодняшний день планируется более 30 ярмарок, посвященных Масленице. Это более тысячи торговых точек для реализации местной продукции, — цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

Ярмарки устроят на городских площадях. Уточняется, что их перечень может расшириться до 45. Это зависит от количества поданных заявок от организаторов мероприятий.

Читайте также: Диетолог Королева объяснила, как не поправиться в период Масленицы