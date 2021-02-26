Диетолог Королева объяснила, как не поправиться в период Масленицы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Во второй понедельник марта в России наступит масленичная неделя. По традиции праздник будет сопровождаться массовыми гуляниями и, конечно, блинами, сырниками и драниками. Диетолог Маргарита Королева рассказала, чем можно заменить калорийные продукты, чтобы не набрать за неделю лишний вес.

По ее словам, лучше всего для приготовления традиционных блюд использовать льняную, гречневую, черемуховую муку. Однако в ее составе должны быть полезные компоненты. Также диетолог порекомендовала заменить сметану на различные натуральные джемы.

— Желательно, чтобы начинки для блинов состояли из овощей (тыквы, репы), также это могут быть кисло-сладкие свежезамороженные ягоды. В качестве начинки также можно использовать капусту, — отметила Королева.

Диетолог подчеркнула, что провести Масленицу можно без вреда для организма. Эксперт рекомендовала включить в рацион овощи, салаты с растительными волокнами, чтобы поддерживать хорошую работу кишечника. Помимо этого, можно есть рыбу, так как в ней содержится достаточное количество белка.

Диетолог отметила, что вес не прибавится, если употреблять пару блинов в первой половине дня, сообщат ФАН.

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