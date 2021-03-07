Москвичам рассказали о мероприятиях для детей на следующей неделе

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Столичные парки, музеи, библиотеки и культурные центры анонсировали разнообразную программу для детей на следующую неделю. Так, юные жители смогут научиться шить куклу Масленицу, узнать о масленичных традициях и многое другое.

В Доме культуры «Дружба» состоится концерт «День мам». На сцену выйдут участники младшей и старшей групп студии Baby Club. Мероприятие пройдет 8 марта в 10:00.

Следующий концерт состоится в виртуальном формате и будет посвящен творчеству одной из великих певиц XX века — Эдит Пиаф. Трансляция будет доступна на YouTube-канале библиотеки.

Культурный центр «Зеленоград» пригласил отметить праздник концертом «Песни под гитару». Так, москвичей приглашают на мероприятие 8 марта в 15:00.

В понедельник начинается масленичная неделя. Узнать о ее традициях и обычаях юные горожане смогут на онлайн-уроке «Масленица-краса» библиотеки № 171. Он состоится 9 марта в 13:00 на официальной странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».

Принять участие в тематической офлайн-викторине о Масленице предлагают сотрудники библиотеки № 194. Игра «Как на масленой неделе…» начнется 9 марта в 13:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, 7 марта исполнится 80 лет со дня рождения советского актера театра и кино Андрея Миронова. Самую большую известность он получил после выхода фильмов «Бриллиантовая рука», «Соломенная шляпка», «Обыкновенное чудо», «Три плюс два».

Культурный центр «Лидер» приглашает на лекторий и кинопоказ. Мероприятия состоятся 9 марта в 14:00. Нужна предварительная регистрация на портале mos.ru.

Помимо этого, на медиалекторий «Чтобы душою не стареть, смотри на звезды чаще!» о жизни и творчестве советского актера приглашает горожан библиотека № 222. Гостей ждут 12 марта в 15:00.

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