Жителей столицы пригласили на экскурсию о жизни выдающихся женщин в Москве

Дом-музей Цветаевой / Фото: Анна Быкова

5А, Пречистенский переулок, Москва, Россия Карта всех событий

Новую виртуальную экскурсию о жизни выдающихся женщин в Москве представил интернет-проект «Прогулки со Львом-хранителем» к 8 Марта. Прогулочный маршрут разработал Департамент культурного наследия.

Пешая экскурсия займет у жителей столицы полтора часа. За это время москвичи узнают, где жили и работали в Москве известные женщины разных времен.

— Виртуальный экскурсовод Лев-хранитель расскажет о доме-мастерской известного скульптора Веры Мухиной, усадьбе Маргариты Морозовой, доме, в котором жила поэтесса Марина Цветаева, и о многом другом, — пояснил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Прогулочный маршрут будет представлен в Telegram-канале проекта. Для старта нужно нажать на кнопку «Маршрут к 8 Марта», после чего можно будет ознакомиться с фотографиями и справками об объектах.

Экскурсия начнется у дома 5а в Пречистенском переулке, где долгое время работала скульптор Вера Мухина. Далее москвичам предложат дойти до первого строения дома 4 в Чистом переулке. Здание построили для бригадирши Софьи Волконской в 1821 году.

Чат-бот познакомит участников экскурсии еще с двумя домами в Пречистенском переулке. В доме 9 жила хозяйка популярного в начале XX века литературно-художественного салона Маргарита Морозова, а в доме 10 работала мастерица Мария Якунчикова.

Далее москвичам покажут Дом-музей Марины Цветаевой, который находится по адресу Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1. А последним пунктом маршрута станет Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой, который расположен по адресу улица Тверская, дом 5/6, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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