Набережные острова Балчуг благоустроят в центре Москвы по программе «Мой район»

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, остров Балчуг Карта всех событий

В программу комплексного благоустройства «Мой район» в 2021 году вошли сотни объектов Центрального округа столицы. Работы пройдут на набережных, во дворах жилых домов и на территориях школ.

Рабочие проведут благоустройство на набережных острова Балчуг: Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской. Также работы запланированы Садовнической улице, Комиссариатском, Фалеевском и Раушском переулках. На указанных объектах заменят дорожное покрытие иустановят фонари и скамейки. Кроме того, специалисты отремонтируют фасады домов, высадят деревья и кустарники.

Благоустройство территории запланировано и на улице Красная Пресня. Работы пройдут на участке от Баррикадной улицы до Третьего транспортного кольца, включая парк Декабрьского восстания. Специалисты обновят ливневую канализацию, заменят покрытие проезжей части и тротуаров, установят современные опоры освещения, скамейки и урны, высадят деревья и кустарники.

Всего планируется благоустроить около 350 дворов в центре столицы. Работы пройдут на улицах Большой и Малой Грузинских, Арбат, Долгоруковской, Бауманской, Макаренко, Верхней и Нижней Красносельских, Большой Почтовой, Бакунинской, Большой Серпуховской, Люсиновской и других, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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