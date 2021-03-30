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Возраст молодых родителей для выплат при рождении ребенка увеличили до 35 лет
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Возраст молодых родителей для выплат при рождении ребенка увеличили до 35 лет

Анастасия Волоснова

Город

Возрастной порог молодых родителей для единовременных выплат при рождении ребенка увеличили до 35 лет. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, документ опубликовали на официальном сайте мэра Москвы.

Если оба супруга не достигли 36-летнего возраста, то семье будет положена единовременная выплата, говорится в сообщении. Уточняется, что молодые родители должны проживать в Москве для получения выплат. На первого ребенка пособие определяется пятью прожиточными минимумами (прожиточный минимум в Москве на 2021 год - 18 029 рублей - прим.«ВМ»).

В 2021 году на выплаты планируют потратить 1 895 миллионов рублей из городского бюджета.

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