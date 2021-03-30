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Незаконный ремонт остановили в старинном особняке Масловых в Москве
Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Незаконный ремонт остановили в старинном особняке Масловых в Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Щипок, 3 Карта всех событий

В старинном особняке Масловых в Москве остановили проведение незаконных ремонтных работ. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

Особняк расположен по адресу улица Щипок, дом 3, строение 1. Здание является объектом культурного наследия и находится в частной собственности. Мосгорнаследие обнаружило несогласованные работы, которые проводил владелец здания. По факту произошедшего возбуждено административное дело.

— В начале XIX века владение на ул. Щипок было выкуплено и застроено — семья купцов Масловых устроила здесь табачную фабрику, просуществовавшую до середины 1860-х годов. В 1855 году хозяева построили дом, который и сохранился до нашего времени. Во время ремонта его фасада и кровли, который был изначально согласован нашим ведомством, собственник попытался провести и другие работы, не заявленные им в проекте, — отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, нельзя проводить несогласованные работы, так как это может исказить исторический облик здания.

Незаконный ремонт удалось остановить из-за своевременного контроля работ, добавил Емельянов. Уточняется, что владелец здания демонтировал наличники и часть тесанной доски, а со стен в подвале удалили штукатурку, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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