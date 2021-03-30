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Три дома на 392 квартиры ввели в эксплуатацию в Новой Москве
Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Три дома на 392 квартиры ввели в эксплуатацию в Новой Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское Карта всех событий

Три дома на 392 квартиры ввели в эксплуатацию в жилом комплексе в Новой Москве. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета государственного строительного надзора.

Корпуса 38, 39 и 40 возвели в районе деревни Николо-Хованское в поселении Сосенском. Высота каждого здания площадью 10,4 тысячи квадратных метров составила 15 этажей. Не первых этажах домов планируют открыть магазины, салоны или кафе.

В ведомстве напомнили, что ранее в районе ввели в эксплуатацию три детских сада и школу на 1150 учащихся.

Строительством жилых корпусов занималось ООО «Специализированный застройщик «Тирон», корпуса были возведены в жилом комплексе «Саларьево парк».

Ранее сообщалось, что начался капитальный ремонт моста в столичном районе Южное Тушино.

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