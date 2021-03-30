Начался капитальный ремонт моста в столичном районе Южное Тушино

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Фабричный проезд Карта всех событий

В столичном районе Южное Тушино начался капитальный ремонт моста «Тушинский ДК». Об этом сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» во вторник, 30 марта.

— Специалисты приступили к демонтажным работам на проезжей части сооружения, расположенного над рекой Сходня в Фабричном проезде. Во время капремонта заменят балки низового пролетного строения, отремонтируют бетонные поверхности устоев, укрепят откосы, заменят деформационные швы, гидроизоляцию, уложат новый асфальт, — говорится в сообщении.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства уточнили, что специалисты также заменят железобетонный отбойник. Вместо него установят трансбарьер.

Ремонтные работы будут проведены в два этапа. Во время первого половина моста будет полностью закрыта, на проезжую часть нанесут временную разметку, установят предупреждающие знаки.

Для пешеходов останется открытым тротуар на противоположной половине моста. Капитальный ремонт планируется завершить летом 2021 года.

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