Капитальный ремонт крыш трех исторических зданий проведут в Якиманке

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 17с2 Карта всех событий

В столичном районе Якиманка проведут капитальный ремонт скатных кровель жилых домов, которые являются объектами культурного наследия.

Специалисты починят систему водостока, утеплят чердачные перекрытия, если это предусмотрено проектной документацией.

Так, кровля будет обновлена у трех домов по адресам Лаврушинский переулок, дом № 17, строение 2; Ленинский проспект, дом № 13; улица Большая Полянка, дом 3/9.

Покрытие скатных кровель будет полностью заменено, ограждения также поменяют. Все работы будут проходить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

В ходе работ объекты регулярно проверяют специалисты Департамента культурного наследия Москвы. Около каждого из домов располагаются информационные стенды, где можно найти данные подрядной организации, проводящей ремонт, и контактные данные уполномоченных сотрудников, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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