Около 700 миллионов рублей выделят на реставрацию усадьбы Лопухиных в Москве

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Малый Знаменский переулок, 3/5с4 Карта всех событий

На ремонт и реставрацию усадьбы Лопухиных в Москве выделят порядка 700 миллионов рублей. Об этом рассказали в Минкультуры России в понедельник, 29 марта.

Специалисты проведут капитальный ремонт усадьбы, обновят инженерные сети и охранно-пожарные системы. Прилегающую к усадьбе территорию планируют благоустроить.

— В Минкультуры России разработана и реализуется дорожная карта, в соответствии с которой предусмотрена разработка проектно-сметной документации, ее согласование в Мосгорнаследии и Главгосэкспертизе с последующим выполнением полного цикла ремонтно-реставрационных работ, — отметили в ведомстве.

В 2020 году комиссия Союза музеев России установила, что здание усадьбы нуждается в ремонте. В усадьбу планировали вернуть постоянную экспозицию Музея Рерихов, пишет Интерфакс.

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