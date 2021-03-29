Москвичам рассказали, как реставрируют исторический жилой фонд столицы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты рассказали, как проходит капитальный ремонт и реставрация здания, на примере дома 21 в Большом Дровяном переулке. Здание получило статус выявленного объекта культурного наследия, однако в нем продолжают жить люди.

Городская трехэтажная усадьба относится к московскому модерну XIX века. Его автором стал известный архитектор Петр Дриттенпрейс. На данный момент, помимо стандартных работ, которые подразумевает капремонт, специалисты проводят восстановление исторического интерьера.

Первоначально усадьба принадлежала купчихе Ольге Кирьяковой, затем ее владельцем стал купец Павел Крашенинников. Во время революции здание стало национальной собственностью. Очевидцы рассказывали, что какое-то время здесь работал роддом. Затем помещение разделили на коммунальные квартиры.

Городские власти включили здание в программу капитального ремонта. Здесь уже провели основную часть работ, решен вопрос с инженерными коммуникациями. Строители обновили сети водоснабжения, отопления и электроснабжения, а также отремонтировали крышу.

— Остались только реставрационные работы в подъездах, уже расчищен лепной декор. А на летний период мы оставили обновление фасадов. Дворовый фасад мы уже закончили: нужно только провести работы с цоколем. Боковой и лицевой фасады мы начали реставрировать, но на зиму работы законсервировали. Сейчас снаружи готов только верхний уровень, но через несколько месяцев дом будет уже весь такой же нарядный, — цитирует начальника управления по работе с объектами культурного наследия службы строительного контроля Фонда капитального ремонта Сергея Краснова официальный сайт мэра Москвы.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты восстанавливают дореволюционный интерьер. Так, в здании сохранились оригинальные оконные рамы, лестницы, перила, а также уникальный общедомовой деревянный шкаф-холодильник под подоконником.

По словам начальника участка капремонта Максима Емельянова, основной объем работ по восстановлению элементов интерьера ведется в мастерских. Там создают лекала и отливают недостающие части.

Кропотливым трудом занимаются специалисты с большим стажем. Планируется, что подъезды будут отремонтированы в апреле, а реставрация фасадов завершится в июле.

Помочь отреставрировать сложные объекты архитекторам помогает метод лазерного 3D-сканирования, который выявляет все архитектурные утраты.

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