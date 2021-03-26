Для школьников подготовили подборку видеолекций о театре

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

27 марта отмечается Всемирный день театра. Сценическое искусство завоевало сердца миллионов зрителей по всему миру и специально для его поклонников организаторы проекта «Больше, чем урок» подготовили тематическую подборку видеолекций.

Почему Синяя птица стала символом этого театра? Как музыкальные спектакли могут помочь в воспитании детей? Как определяют роль музыкального театра в жизни людей сами деятели сценического искусства? Об этом и о планах коллектива Детского музыкального театра имени Наталии Сац в видеолекциях «Детский музыкальный театр имени Наталии Сац: первый и уникальный» и«Музыкальный театр – искусство, которое позволяет мыслить» размышляет художественный руководитель театра Георгий Исаакян.

«Портрет в рабочем интерьере»дает возможность побывать в мемориальном кабинете создателя первого в мире музыкального театра для юных зрителей – Наталии Сац: благодаря обстановке каждый желающий может получить возможность ощутить, чем жил этот выдающийся человек. Своими воспоминаниями о руководителе театра делится ее дочь Роксана Сац. В видеолекции «Музыкальный театр: роль и значение в жизни ребенка» она рассказывает о том, как появился легендарный театр и какие сложности пришлось преодолеть его создателям.

Каждый спектакль – это результат кропотливого труда не только актеров и режиссеров-постановщиков, но и других сотрудников. Преподаватель театрально-художественного колледжа № 60 Маргарита Беляева в видеолекции «Основные законы композиции театрального костюма» предлагает больше узнать о профессии костюмера и значении изобразительных средств, позволяющих актеру перевоплотиться на сцене.

Так, она сравнивает работу художника по костюмам с работой архитектора, скульптора, живописца. По мнению Маргариты Беляевой, художник должен помочь зрителю понять образ, который задуман режиссером и драматургом даже тогда, когда актер не сказал еще ни слова.

Сценический образ создается очень сложным путем, и головные уборы занимают важное место в композиции костюма. Их создание требует особых знаний и вкуса. Как и из чего изготавливают этот аксессуар? Об этом и не только рассказывает в своей лекции «Специфика изготовления театральных головных уборов» Елена Шапиро, которая работает в Малом театре мастером по головным уборам и преподает в театрально-художественном колледже № 60.

Лекция Веры Макаровой «Технология изготовления исторического театрального костюма» содержит подробную информацию о творческой деятельности художника по костюму. Также у слушателей есть возможность познакомиться с авторскими работами студентов колледжей – историческими костюмами XVIII и XIX вв. В видеолекции «Методика и техника изменения внешности актера в возрасте средствами театрального грима» преподаватель театрально-художественного колледжа № 60 Светлана Романова рассматривает основные особенности женского возрастного грима в кино и театре и делится секретами «преображения» и современными приемами «старения» актеров в кино.

Проект «Больше, чем урок» представляет собой уникальную коллекцию образовательных видеоматериалов, удобный формат которых позволяет использовать их на уроке, в качестве домашнего задания или для дистанционного обучения.

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