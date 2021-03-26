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Сергей Собянин: Работы по реставрации Театра эстрады закончат в 2022 году
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин: Работы по реставрации Театра эстрады закончат в 2022 году

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Берсеневская набережная, 20/2 Карта всех событий

Комплексная реставрация Московского государственного театра эстрады закончится в 2022 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 26 марта, в ходе осмотра здания театра.

— Уникальное место, но, конечно, морально и физически устаревшее, требующее серьезного ремонта. Понятно, что это тяжело. Понятно, что сложно. Мы не раз проходили эту историю, но оно того стоит. Я думаю, что в следующем году театр, по сути дела, получит новое здание и новую жизнь на долгие-долгие годы, — рассказал мэр.

Отмечается, что за последние десять лет 70 зданий культуры в столице были отремонтированы. Они поменяли внешний облик, содержание и оборудование.

Также Сергей Собянин в ходе осмотра процесса реставрации поздравил работников с Всемирным днем театра, который отмечается 27 марта.

В Театре эстрады отреставрируют фасады, дверные и оконные проемы воссоздадут в первоначальном виде, будут заменены инженерные коммуникации. Театр также получит новое оборудование и зрительный зал, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Столичных жителей пригласили отметить Всемирный день театра на ВДНХ

реставрацияМосковский театр эстрадыСергей Собянин
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