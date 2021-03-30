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Жилой дом на 220 квартир появится на проспекте Вернадского в Москве
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Жилой дом на 220 квартир появится на проспекте Вернадского в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, проспект ВернадскогоКарта всех событий

В столичном районе Тропарево-Никулино планируют построить жилой дом на 220 квартир. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) во вторник, 30 марта.

Уточняется, что разрешение на строительство здания уже выдали. Дом с подземной стоянкой будет построен за счет инвестора. Площадь постройки составит 29,5 тысячи квадратных метров. На первых этажах разместятся помещения общественного назначения, среди которых магазины, офис управляющей компании, разные сервисы услуг.

Прилегающая к дому территория будет благоустроена. Для детей построят площадки, также около дома организуют гостевые парковки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Мосгосстройнадзоржилой домстроительство
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