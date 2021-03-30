По программе реновации расселены 16 домов на западе Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Западный административный округ, Можайский район Карта всех событий

В четырех районах Западного административного округа Москвы по программе реновации полностью расселены 16 старых домов. Об этом заявил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин во вторник, 30 марта.

— За время реализации программы реновации на западе Москвы полностью расселены 16 домов, в стадии переселения находятся жители еще 34. На территории округа новое жилье предоставлено более чем 1100 семьям, — рассказал глава ведомства.

Дома находятся в районах Можайский, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское. Больше половины из них уже снесены, в дальнейшем на их территории начнется новое строительство в рамках реновации. Всего в ЗАО переселят 105 тысяч жителей, которые проживают в 559 домах. На данный момент подобрано 47 стартовых площадок, отметили в пресс-службе ведомства.

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