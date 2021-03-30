Новые квартиры по программе реновации получили жители столичного района Черемушки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Гарибальди, 17к1 Карта всех событий

Первый дом по программе реновации был расселен в районе Черемушки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 30 марта.

— По программе реновации в Юго-Западном административном округе планируется расселить 520 домов, в которых живут 117 тысяч граждан из почти 44 тысяч семей. Из них 1227 семей, или 3362 человека, уже заключили с городом договоры на равнозначные квартиры в новостройках, а еще 2340 москвичей из 800 семей оформляют права на новое жилье и готовятся к переезду, — рассказал заммэра.

Так, жильцы дома на улице Гарибальди, дом 17, корпус 1, переехали в новостройку около станции метро «Профсоюзная» по адресу улица Профсоюзная, дом 32. Новые квартиры получат 176 человек. Жители соседнего дома по улице Гарибальди также вскоре получат современное жилье, на это предложение согласились почти все его жители, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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