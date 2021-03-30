Московский ЦСКА досрочно вышел в 1/4 финала баскетбольной Евролиги

Фото: Twitter / ЦСКА

Московский ЦСКА обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге во вторник, 30 марта, и завершилась со счетом 86:74 в пользу красно-синих.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Зенита» Билли Бэрон. Он набрал 24 очка. У ЦСКА больше всех очков на счету Йоханнеса Фойгтманна (21). В составе московской команды не играл американский разыгрывающий Майк Джеймс. По решению тренерского штаба он отстранен от матчей.

Благодаря победе над «Зенитом» ЦСКА сохранил второе место в регулярном чемпионате и досрочно вышел 1/4 финала Евролиги.

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