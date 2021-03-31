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Школу на 300 мест построили на Рублевском шоссе
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Школу на 300 мест построили на Рублевском шоссе

Полина Долганова

Город
Рублевское шоссе, дом 70, строение 4Карта всех событий

В Крылатском в скором времени откроется общеобразовательная школа на 300 мест. Об этом в среду, 31 марта, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— В школе, помимо специализированных предметных классов, также будут функционировать медицинский блок, обеденный и актовый залы, мастерские для занятий технологией, а также небольшой блок начальных классов, — пояснил он.

Общая площадь здания по адресу Рублевское шоссе, дом 70, строение 4, составляет около 6,7 тысячи квадратных метров. Оно оформлено в желтых и красных цветах, что вписывается в окружающую застройку. Школа станет частью жилого комплекса, возведенного за счет внебюджетных средств, однако после запуска рабочего процесса она будет передана в собственность города.

Руководитель ведомства пояснил, что застройщик намерен передать городу еще и детский сад на 125 мест, который в настоящее время находится на этапе проверки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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