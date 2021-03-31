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Клуб учителей запустил серию интеллектуальных игр
Клуб учителей / Фото: Алексей Орлов

Клуб учителей запустил серию интеллектуальных игр

Александр Кудрявцев

Образование

Во вторник, 30 марта, возобновилась работа Клуба учителей газеты «Вечерняя Москва». Первое заседание провели в новом игровом формате.

Новый сезон работы клуба ознаменовался запуском серии интеллектуальных игр «Вокруг слова». Темой первой игры стали заимствованиям в русском языке. Их популярность в разговорной речи объяснила член орфографической комиссии Российской академии наук Мария Ровинская.

— Русский человек хочет обозначить каждый предмет отдельным словом. Поэтому мы взяли из английского «сэндвич», а из немецкого «бутерброд». Иностранцы не видят разницы между ними. Но каждый из нас знает, что в первом случае два ломтика хлеба, а во втором — один, — пояснила Мария Ровинская.

Преподаватели разделились на три команды. Они отвечали на вопросы о происхождении заимствованных слов. А после подведения итогов победители получили призы.

— Новый формат встреч хорошо соотносится с тенденциями в образовании. Игры сейчас популярны во всех школах столицы, — отметил методист Городского методического центра Департамента образования и науки Москвы Виктор Федоров.

В процессе игры учителя успели обсудить накопившиеся за время перерыва в работе клуба вопросы.

— Мы были рады увидеть не только наших постоянных посетителей, но и новых гостей. Клуб помогает учителям обсуждать актуальные темы и делиться опытом друг с другом, — рассказала руководитель проекта «Пресса в образовании» Ирина Сидорова. Игровой формат планируют использовать и на следующих встречах.

Клуб учителей «ВМ»образованиеГазета «Вечерняя Москва»
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