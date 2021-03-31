Диетолог Гинзбург назвал самый простой способ похудеть к лету

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Начать худеть к летнему сезону можно в любой момент. Для этого нужно начать вести активный образ жизни и дополнить его правильным питанием. О том, как именно стоит действовать желающим прийти в форму к лету, «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

По словам эксперта, текущий вес всецело зависит от образа жизни каждого человека. После похудения люди часто возвращаются к привычному уровню активности, что становится причиной повторного появления лишнего веса в избытке.

— Вес — это не генетика и не божье наказание, а то, что организм накапливает и удерживает при конкретном образе жизни. Желающим похудеть надо меняться: становиться более подвижными, деятельными и вовлеченными, а не есть все подряд, — посоветовал диетолог.

Привести себя в форму можно и за две недели, если избыточный вес составляет 2–3 кг, считает эксперт. Однако зрелым людям, обладающим более серьезными недостатками фигуры, похудеть будет не так просто. Проблема заключается в замедлении обмена веществ, считает специалист.

— Когда обмен веществ замедляется, появляется слабость, а лишние килограммы не уходят. В таком случае хорошо работают низкоуглеводные диеты (кетодиеты). Их не следует соблюдать долго, лучше всего — 3–4 месяца, — рекомендовал эксперт.

Самый простой способ похудеть заключается в регулярных занятиях спортом, дополненных умеренной диетой. Достаточно исключить из рациона сладкое, мучное и жирное, отметил Гинзбург. Эксперт добавил, что в потере лишнего веса могут также помочь массаж и водные процедуры.

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