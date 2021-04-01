Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука покинет клуб в конце сезона

Ведран Чорлука провел за клуб 193 матча / Фото: Официальный сайт футбольного клуба «Локомотив»

Защитник футбольного московского клуба «Локомотив» Ведран Чорлука сообщил, что покинет команду после завершения сезона. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

— Дорогая красно-зеленая семья, мне нелегко это писать, но, к сожалению, и этот момент должен был наступить. Хочу сообщить вам, что после окончания сезона наступит время попрощаться,— написал спортсмен.

Чорлука перешел в «Локомотив» в 2012 году, он сыграл за команду 193 матча, в которых забил семь мячей. В 2019 года хорват стал капитаном столичного клуба. 35-летний футболист в составе команды стал чемпионом России и три раза обладателем Кубка России.

Ранее Чорлука выступал за загребское «Динамо» (Хорватия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия) и «Байер 04» (Германия).

В 2018 году в составе сборной Хорватии Чорлука занял второе место на чемпионате мира, который проходил в России.

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