Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука покинет клуб в конце сезона
Ведран Чорлука провел за клуб 193 матча / Фото: Официальный сайт футбольного клуба «Локомотив»

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука покинет клуб в конце сезона

Юлия Курганова

Спорт

Защитник футбольного московского клуба «Локомотив» Ведран Чорлука сообщил, что покинет команду после завершения сезона. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

— Дорогая красно-зеленая семья, мне нелегко это писать, но, к сожалению, и этот момент должен был наступить. Хочу сообщить вам, что после окончания сезона наступит время попрощаться,— написал спортсмен.

Чорлука перешел в «Локомотив» в 2012 году, он сыграл за команду 193 матча, в которых забил семь мячей. В 2019 года хорват стал капитаном столичного клуба. 35-летний футболист в составе команды стал чемпионом России и три раза обладателем Кубка России.

Ранее Чорлука выступал за загребское «Динамо» (Хорватия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия) и «Байер 04» (Германия).

В 2018 году в составе сборной Хорватии Чорлука занял второе место на чемпионате мира, который проходил в России.

Читайте также: Почему Мистер Сенсация покидает ЦСКА

ФК «Локомотив»известный футболистуход из клуба
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда сериала «Деффчонки»: трое детей в семье — это модно

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Европа заборет вирус, поменяв «Астру» на «Зенеку»

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Покойся с миром, «Мир»

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Поэт Тарас Шевченко: между Россией и Украиной

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в