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Крыши объектов культурного наследия Москвы капитально отремонтируют
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Крыши объектов культурного наследия Москвы капитально отремонтируют

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Арбат, 18/1с2Карта всех событий

В столице в районе Арбат отремонтируют крыши жилых домов, которые являются объектами культурного наследия. Планируемые работы являются частью масштабной региональной программы капитального ремонта.

В 2021 году запланирован ремонт крыши дома церкви Николая Чудотворца Явленного, в котором располагаются зал для общественных собраний и библиотека. Здание было построено в 1912 году в честь 300-летия царствования семьи Романовых.

Также будет отремонтирована крыша в доходном доме генерала Шанявского, который был построен в 1870 году. Также капитальный ремонт запланирован в историческом здании в Большом Ржевском переулке.

Во всех зданиях специалисты выполнят демонтаж старой кровли, заменят покрытие на новое. Во время работ они заменят ограждения, приведут в порядок систему водостока, сообщает официальный сайт Москвы.

Читайте также: Капитальный ремонт крыш проведут в исторических зданиях Бабушкинского района

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