Международные ралли и российские автошоу войдут в программу ПМЭФ-2021

Фото: пресс-служба «Ралли мира»

Крупные международные и российские автомобильные шоу проведут по программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2021 году.

Спортивные соревнования стали частью ПМЭФ наравне с политическими и культурными мероприятиями. Среди них международный автопробег «Ралли мира», трофи-рейд «Ладога Трофи – 2021», ралли «Ленинград» и ралли на классических машинах «Петербург» в рамках Кубка Российской автомобильной федерации.

По маршруту Сан-Марино – Монако – Санкт-Петербург проедут десять советских ретроавто, которые станут участниками «Ралли мира», отмечают «Невские новости». Заезд пройдет с 24 мая по 2 июня. Они будут финишировать на площадке форума. Кроме того, в России состоится крупнейшее соревнование на бездорожье трофи-рейд «Ладога Трофи». В этом году участниками данного соревнования стали свыше 100 экипажей. Они будут преодолевать более 1200 километров вокруг Ладожского озера и свыше 120 километров специальных участков с настоящим труднопроходимым бездорожьем за восемь дней.

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