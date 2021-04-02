Скончался чемпион СССР 1970 года по футболу Валентин Афонин

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На 82-м году жизни скончался бывший футболист ЦСКА Валентин Афонин. Об этом сообщили в пресс-службе клуба в пятницу, 2 апреля.

— ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью чемпиона СССР 1970 года в составе армейцев Валентина Николаевича Афонина, — цитирует сообщение Интерфакс.

СПРАВКА «ВМ»

Валентин Афонин выступал за столичный ЦСКА с 1968 по 1970 год. Он также выступал за ростовский СКА. Закончив карьеру, Афонин работал тренером в ростовском и хабаровском СКА.