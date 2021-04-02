«Не постеснялась каблуком пнуть»: Ленина заявила, что Волочкова едва не убила ее собаку

Фото: instagram/volochkova_art

Телеведущая Елена Ленина в разговоре с музыкальным критиком Сергеем Соседовым пожаловалась на балерину Анастасию Волочкову. По словам Лениной, та чуть не убила ее собаку, которая весит меньше двух килограммов.

— У меня есть лакмусовая бумажка – ее зовут Леопольда Кембриджская, это моя маленькая йоркшерица. Она далеко не со всеми прелестная! Некоторые известные личности называют ее «злобной тварью», это цитата. Настя Волочкова не постеснялась ее каблуком пнуть, чуть не убила собачонку, — заявила Ленина.

Все это время собака находилась на коленях Соседова и дружелюбно реагировала на критика. Тот удивился агрессивности Волочковой и назвал собаку прелестной.

В 2018 году в Сети появился ролик, где Волочкова пинает другую собаку, после чего хозяйка встает на защиту своего питомца. Передача была посвящена ее борьбе с мачехой, которая якобы угрожала ей и отцу балерины.

Видео опубликовано на YouTube.

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