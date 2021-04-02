Врач рассказал, почему опасно на удаленке работать, лежа или сидя на кровати

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Опасной для здоровья человека может быть работа дома на кровати в положении сидя или лежа. Подробно об этом рассказал врач-остеопат, профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Владимир Фролов.

Так как пандемия коронавируса повлияла на увеличение числа работников, выполняющих свои обязанности удаленно, то большинство из них делают это с диванов или кроватей, так как у них нет специально оборудованного рабочего места.

— Медики не рекомендуют так делать, потому что это очень опасно для опорно-двигательного аппарата, а значит, и для внутренних органов, — подчеркнул врач.

По его словам, такой режим работы провоцирует напряжение ментальных когнитивных, или умственных функций, а длительное пребывание в неправильной позиции становится причиной напряжения определенных групп мышц и фасций, отмечает «Москва 24».

— Такой режим работы приводит к нарушению гармонии всего мышечно-скелетного комплекса. В следствии чего возникают проблемы с внутренними органами, — добавил Владимир Фролов.

Кроме того, он объяснил, что из-за того, что человек меньше двигается, в его мышцах происходят физиологические изменения, а при следующей нагрузке появляются проблемы на уровне скелетно-мышечной системы.

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