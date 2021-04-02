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Для «малой авиации» в рамках МАКС–2021 подготовили специальные условия
Фото: пресс-служба МАКС

Для «малой авиации» в рамках МАКС–2021 подготовили специальные условия

Алина Иванова

Технологии

Для «малой авиации» в рамках Международного авиационно–космического салона. подготовили специальные условия для производителей и дистрибьюторов легких и сверхлегких воздушных судов, авиационных объединений и частных владельцев воздушных судов официальным организатором АО «Авиасалон».

— Авиасалон МАКС последовательно расширяет выставочную программу, формируя специальные экспозиции. Раздел, посвященный так называемой «малой авиации», поможет собрать в одном месте ведущих производителей авиатехники, оборудования и систем, поставщиков услуг, а также их клиентов: частных пилотов, общественные объединения и аэроклубы, — заявил заместитель генерального директора АО «Авиасалон» Владимир Советкин.

Тематический раздел, посвящённый «малой авиации», впервые был сформирован в 2019 году. Два года назад участниками специализированной экспозиции стали 23 компаний, общественных объединения и частных пилота.

Производители легкомоторных летательных аппаратов и их владельцы имеют возможность заявиться для участия в программе демонстрационных полетов в дни работы выставки.

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