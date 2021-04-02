Четыре новостройки ввели в эксплуатацию в Москве за последние 10 дней

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Ереванская улица Карта всех событий

За прошедшие десять дней в столице ввели в эксплуатацию четыре дома по программе реновации. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, новые дома расположены на Ереванской улице в районе Царицыно, на улице Плеханова в Перове, на Флотской улице в Головинском районе и на Новощукинской улице в Щукине. С начала реализации программы реновации в Москве построено и введено в эксплуатацию 107 домов площадью 1,3 миллиона квадратных метров, 82 из них уже переданы под заселение.

— Начато переселение 34,9 тысячи жителей из 227 домов, 26,9 тысячи жителей уже успели отпраздновать новоселье в своих новых квартирах, — цитирует Бочкарева официальный сайт мэра Москвы.

Он добавил, что в настоящее время ведется строительство 177 домов площадью 2,8 миллиона квадратных метров.

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