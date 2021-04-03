Аналитики определили работодателей, которым не важен диплом о высшем образовании

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Около трети работодателей, в основном в сфере IT, digital и ряде других направлений, не требуют от сотрудников диплом о высшем образовании, они больше обращают внимание на опыт и навыки. Об этом сообщили специалисты центра «Зарплата.ру».

В опросе поучаствовали две тысячи компаний. Сервис не учитывал профессии, в которых высшее образование не нужно в принципе. Так, для 31 процента работодателей более важным оказались опыт и навыки соискателя, чем законченное образование.

— В первую очередь это касается новых профессий, которым еще не обучают в традиционных вузах — в основном они относятся к IT и сфере digital: проджект- и продакт-менеджеры, дата-сайентисты, дизайнеры UI/UX, SMM-менеджеры, таргетологи, директологи, продюсеры онлайн-школ, администраторы соцсетей, — пояснили аналитики.

Только 26 процентов компаний требуют документ о высшем образовании. Это актуально в медицине, госслужбе, педагогике, науке, сообщает РИА Новости.

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