Скончался заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько

Фото: РИА Новости / Михаил Мокрушин

Заслуженный тренер Российской Федерации по легкой атлетике Евгений Загорулько скончался на 79 году жизни. Об этом рассказала олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова в субботу, 3 апреля.

— Евгения Петровича действительно не стало. Деталей не знаю, к сожалению. Как я поняла, его не стало в ночи, — цитирует спортсменку РИА Новости.

Она не сообщила о дате и месте прощания с тренером.

Ранее спортсмен Андрей Сильнов рассказал, что Евгений Загорулько находится в больнице. Тренер боролся с онкологией и коронавирусом.

В числе воспитанников заслуженного тренера РФ были олимпийские чемпионы Геннадий Авдеенко, Елена Елесина и Анна Чичерова.