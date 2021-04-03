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Скончался заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько
Фото: РИА Новости / Михаил Мокрушин

Скончался заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько

Виктория Родимкина

Общество

Заслуженный тренер Российской Федерации по легкой атлетике Евгений Загорулько скончался на 79 году жизни. Об этом рассказала олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова в субботу, 3 апреля.

— Евгения Петровича действительно не стало. Деталей не знаю, к сожалению. Как я поняла, его не стало в ночи, — цитирует спортсменку РИА Новости.

Она не сообщила о дате и месте прощания с тренером.

Ранее спортсмен Андрей Сильнов рассказал, что Евгений Загорулько находится в больнице. Тренер боролся с онкологией и коронавирусом.

В числе воспитанников заслуженного тренера РФ были олимпийские чемпионы Геннадий Авдеенко, Елена Елесина и Анна Чичерова.

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