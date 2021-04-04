Умерла 29-летняя звезда сериала «Доктор Кто»

Фото: Instagram-аккаунт Amii Lowndes

Британская актриса Амия Лоундес, звезда научно-фантастического сериала «Доктор Кто», умерла на 30-м году жизни. Об этом говорится в материале газеты The Sun.

Причиной смерти актрисы стала эпилепсия, которую врачи не смогли диагностировать, несмотря на приступы. Лоундес потеряла сознание на заднем дворе в доме своих родителей.

Уточняется, что у Лоундес уже было два припадка эпилепсии. Первый приступ случился в 2018 году, а второй произошел незадолго до смерти звезды.