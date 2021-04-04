Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Умерла 29-летняя звезда сериала «Доктор Кто»
Фото: Instagram-аккаунт Amii Lowndes

Умерла 29-летняя звезда сериала «Доктор Кто»

Анастасия Волоснова

Общество

Британская актриса Амия Лоундес, звезда научно-фантастического сериала «Доктор Кто», умерла на 30-м году жизни. Об этом говорится в материале газеты The Sun.

Причиной смерти актрисы стала эпилепсия, которую врачи не смогли диагностировать, несмотря на приступы. Лоундес потеряла сознание на заднем дворе в доме своих родителей.

Уточняется, что у Лоундес уже было два припадка эпилепсии. Первый приступ случился в 2018 году, а второй произошел незадолго до смерти звезды.

сериалутратыактриса
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в