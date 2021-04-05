Психолог рассказала, почему нельзя платить ребенку за хорошие оценки

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Многие родители пытаются мотивировать своих детей, давая им деньги за хорошие оценки в школе. Детский психолог Полина Заргарова считает, что так делать не стоит. Специалист рассказала, какой способ мотивации подростков и детей будет правильным.

В первую очередь нужно с пониманием относиться к нежеланию школьников сидеть за учебой, особенно в весеннее время.

— И тут очень многое будет зависеть от того, как родители будут себя ставить, как будут мотивировать ребенка, — пояснила Заргарова. — Многие родители сейчас идут по самому легкому, самому простому пути и мотивируют ребенка деньгами. Этот путь действительно дает быстрый результат, — рассказала психолог.

Несмотря на то, что это действенный способ, он имеет свои нюансы и опасности. Среди них — переключение интереса ребенка с учебной мотивации на денежную. У него пропадает стимул получить новые знания, а остается только цель получить хорошие отметки для последующего вознаграждения.

Кроме того, если родители перестанут поощрять таких детей за хорошие оценки, могут начаться проблемы.

— Многие дети именно из-за этого потом не могут учиться в институте. Они не понимают, для чего им это нужно. Самой лучшей мотивацией является понимание, для чего ему нужна школа. А понимание возникает из встроенности в четкую систему, — объяснила Заргарова.

Для предотвращения опасных ситуаций и конфликтов следует следить за ребенком, обязательно обращать внимание на то, что ему интересно, и пытаться разговаривать с ним о будущей профессии, пишет 5-tv.ru.

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