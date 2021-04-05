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Снижение цен на нефть ускорилось до пяти процентов
Фото: sobyanin.ru/Сайт Сергея Собянина

Снижение цен на нефть ускорилось до пяти процентов

Никита Абрамов

Экономика

Снижение цен на нефть ускорилось до четырех-пяти процентов. Об этом в понедельник, 5 апреля, стало из известно из данных торгов.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 19:30 мск опускалась на 4,49 процента — до 61,88 доллара. В свою очередь майских фьючерсов на WTI опустились до 58,28 доллара за баррель (5,16 процента).

Отмечается, что днем 5 апреля нефть дешевела на 2 процента, однако после с открытием торгов в США падение цен ускорилось и достигло 3 процентов, пишет РИА Новости.

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