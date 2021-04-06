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Астролог объяснила, до какого числа в апреле надо завершить все старые дела
Фото: Pixabay/herwigclaeys0

Астролог объяснила, до какого числа в апреле надо завершить все старые дела

Елена Фролова

Общество

Новый годовой цикл Солнца начнется с 14 апреля. Именно в это время светило зайдет в первый градус первого знака зодиака. В этот период звезды сулят много энергии и сил. Солнце будет находиться в сильном положении. Это означает, что благоприятные перемены ждут людей во многих сферах, например, в реализации какого-либо дела или социальной активности. Об этом рассказала астролог Елена Данилова.

— Транзит главной звезды Солнечной системы в Овне даст дополнительную уверенность в себе, смелость и решительность, — подчеркнула эксперт.

При этом она посоветовала, контролировать собственные реакции, не поддаваться на провокации, потому что можно допустить опрометчивость в принятии решений. Злую шутку может сыграть и нежелание прислушиваться к мнению партнера. К проигрышу может привести и нездоровый эгоизм, пишет ФАН.

Астролог уточнила, что 14 апреля будет неблагоприятным днем для важных дел. Однако до этого лучше завершить все старые занятия, которые очень давно тянутся. Лучше всего почистить пространство вокруг себя, освободиться от старых и ненужных вещей. Утро желательно начать с благодарности за все, что человек имеет. Как пояснила Елена Данилова, потом надо прописать планы и подумать о долгосрочных проектах, о том, как они будут реализовываться.

— Но стоит оставаться честным с самим собой и писать о своих целях, а не навеянных извне кем бы то ни было, — добавила астролог.

Она также отметила, что на пользу пойдут разговоры с влиятельными людьми. Если кому-то нужно обратиться в госорганы, то это надо сделать именно в данное время. По мнению эксперта, важно брать на себя обязательства и ответственность, при этом быть активным и радоваться жизни. А вот спонтанных и эмоциональных решений лучше избегать.

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