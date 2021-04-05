«Луна без курса»: какие дни апреля принесут большие неприятности

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В жизни многих людей были дни, когда все валилось из рук, копились обиды и не ладились дела. Астрологи считают, что не стоит принимать все на свой счет, так как вполне возможно, что в этих неприятностях виновата Луна.

Явление «Луна без курса» или «холостая Луна» с древних времен известно человечеству. Так называют период, когда ночное светило перемещается из одного знака зодиака в другой. В такие моменты оно оказывает особое влияние на людей, так как во время перехода Луна не является управителем какого-либо знака зодиака. Из-за этого с неприятностями могут столкнуться все, вне зависимости от принадлежности к зодиакальному созвездию.

Луна останется «холостой» 5, 7, 10, 12, 22 и 24 апреля. Астрологи не советуют в эти дни инвестировать в проекты, начинать что-то новое, давать обещания или совершать крупные покупки, пишет издание «7Дней.ru».

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