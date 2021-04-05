Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Луна без курса»: какие дни апреля принесут большие неприятности
Фото: АГН Москва

«Луна без курса»: какие дни апреля принесут большие неприятности

Никита Абрамов

Общество

В жизни многих людей были дни, когда все валилось из рук, копились обиды и не ладились дела. Астрологи считают, что не стоит принимать все на свой счет, так как вполне возможно, что в этих неприятностях виновата Луна.

Явление «Луна без курса» или «холостая Луна» с древних времен известно человечеству. Так называют период, когда ночное светило перемещается из одного знака зодиака в другой. В такие моменты оно оказывает особое влияние на людей, так как во время перехода Луна не является управителем какого-либо знака зодиака. Из-за этого с неприятностями могут столкнуться все, вне зависимости от принадлежности к зодиакальному созвездию.

Луна останется «холостой» 5, 7, 10, 12, 22 и 24 апреля. Астрологи не советуют в эти дни инвестировать в проекты, начинать что-то новое, давать обещания или совершать крупные покупки, пишет издание «7Дней.ru».

Читайте также: Максимальная осторожность: астролог Володина дала прогноз на неделю с 5 по 11 апреля

астрологиязнак зодиакаЛуна
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

ДТП на Садовом: когда чужая жизнь — это расходный материал

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Все мнения
О проекте
Читайте нас в