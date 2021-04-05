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Максимальная осторожность: астролог Володина дала прогноз на неделю с 5 по 11 апреля
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Максимальная осторожность: астролог Володина дала прогноз на неделю с 5 по 11 апреля

Юлия Курганова

Общество

Астролог и телеведущая Василиса Володина на своей странице в соцсети Instagram дала краткий прогноз на неделю с 5 по 11 апреля. Она сообщила, что в этот период людям нужно проявить максимальную осторожность в делах, отношениях и словах.

— Много страсти и много порыва действовать любой ценой, не отходя от кассы, — так охарактеризовала предстоящую неделю специалист.

Однако, по словам астролога, не следует поддаваться на сомнительные соблазны, иначе велик шанс потерять что-то очень ценное — деньги или любовь.

Несмотря на то, что риск попасть в неприятную ситуацию очень высок, совсем отказываться от жизни не стоит, отметила Володина. Необходимо лишь быть более осмотрительным и «не играть в странные игры со странными людьми», тогда неприятности не коснутся человека.

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прогноз астрологаВасилиса Володинанеделя
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