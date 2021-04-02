Астролог Володина рассказала, кого ждут проблемы с зачатием детей в 2021 году

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Астролог Василиса Володина дала предсказание, кого могут ждать проблемы с зачатием ребенка в этом году.

— Одна из планет, которая отвечает за плодовитость, в частности мужскую, это Юпитер. Юпитер в 2020 году был расположен не очень хорошо, шел под знаком Козерога, и возможности тех пар, где мужская проблема связана с зачатием детей, были очевидны, я часто встречалась с этими случаями в практике, — объяснила она.

Наиболее благоприятным, с точки зрения Юпитера, периодом мужской плодовитости будет отрезок с 14 мая по 28 июня.

Говоря о женщинах, Володина назвала пять знаков зодиака, представительницы которых имеют больше шансов забеременеть — это Раки, Рыбы, Козероги, Скорпионы и Тельцы. У них всех Меркурий расположен в гороскопе с 18 по 24 градус.

— Те люди, у которых Меркурий или Луна расположены в индивидуальном гороскопе с шестого по 15 градус Тельца, Водолея, Льва или Скорпиона, в этом году им сложнее, чем другим, добиться беременности и я даже не советую рисковать, — приводит ее слова Пятый канал.

Ранее также сообщалось о знаках зодиака, которые обладают отличной интуицией.

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