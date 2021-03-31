Названы три знака зодиака, обладающие отличной интуицией

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Астрологи составили топ-3 знаков зодиака, представители которых обладают редкой интуицией и способны предвидеть события наперед.

В списке обладателей шестого чувства лидируют Близнецы. Они зачастую не замечают того, что полагаются на интуицию, которая их не подводит. Эти люди подсознательно чувствуют, кому можно довериться, а от кого следует держаться подальше. Редкая способность уберегает представителей этого знака от передряг и мошенников.

Весы также способны предугадывать будущее. Однако нередко этот дар мешает им в жизни. Знание того, какие есть варианты развития событий, не спасает представителей этого знака от мук выбора в определении наиболее подходящего для себя пути. Они часто увлекаются психоанализом и пытаются понять самих себя, однако для них непросто определить, что нужно им в жизни.

Водолеям хорошо известно, что они знают больше, чем другие. Однако они предпочитают не распространяться на эту тему. Представители этого знака не стремятся давать советы окружающим. Они лишь молча наблюдают за происходящим с мыслью: «Я так и думал». Астрологи считают Водолея самым мистическим знаком зодиакального круга. У этих людей налажен контакт со Вселенной, поэтому они могут объяснить все происходящее вокруг. При этом близкие затрудняются определить мотивы их поведения, сообщает Пятый канал.

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