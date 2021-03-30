Легкость, освобождение и отдых: что ожидает знаки Восточного гороскопа в апреле 2021 года

Восточным гороскоп основан на 12-летнем цикле, каждому этапу — свое животное / Фото: pixabay.com

Деньги, здоровье, успех на работе и в любовных делах далеко не единственное, что может порадовать во втором месяце зимы. Астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова рассказала, какой потенциал сулит апрель представителям знаков Восточного гороскопа.

Год Крысы

Весь апрель представители этого знака будут чувствовать себя прекрасно. Конец месяца обещает принести прибыль. Кроме того, их ожидают радостные встречи с друзьями.

Год Быка

Бычье упрямство и инициативность помогут добиться успехов в карьере. Энергичность также благополучно скажется на здоровье.

Год Тигра

Множество хороших новостей принесет апрель Тиграм. Некоторым из них удастся сменить место работы или получить повышение. Астролог уточняет, что для Тигров апрель благополучный месяц для приобретения недвижимости.

Год Кролика

Излишняя заботливость Кроликов сыграет свою положительную роль в сфере благотворительности. В любви удача также не обойдет вас стороной.

Год Дракона

Драконам в апреле стоит проявить лишнюю внимательность. Особенно это касается различных договоров и контрактов. Старайтесь держать секреты при себе и не доверяйте сплетням.

Год Змеи

Шикарный внешний вид и не менее великолепное самочувствие будут со Змеями весь апрель. Возможно появится желание углубленно изучить некую сферу, или же заняться образованием.

Год Лошади

Взаимодействие с окружающими — этим словосочетанием можно выразить весь апрель для Лошадей. Под этим подразумевается вступление в брак, выгодные контракты, и обычное положительное общение.

Год Козы

В апреле с Козами может произойти несколько неприятных ситуаций. Однако астролог советует посмотреть на них под другим углом и увидеть положительные моменты. Кроме того в конце месяца ожидается прибыль.

Год Обезьяны

Астролог отметила, что апрель в буквальном смысле месяц для Обезьян. Можно смело браться за любое дело, так как их будет везде ждать успех.

Год Петуха

Середина весны — самое время отдохнуть для Петухов, так как их впереди ожидают новые свершения. Также стоит внимательнее отнестись к здоровью.

Год Собаки

Новые проекты и саморазвитие ждут рожденных в год Собаки. У представителей этого знака получится отнестись к начинаемым делам со всем ответственностью.

Год Свиньи

Астролог вас поздравляет! В этом месяце вы наконец сможете закончить дела, с которыми не могли расстаться долгое время. Рожденные в этот год обретут долгожданное чувство свободы, пишет 5-tv.ru.

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