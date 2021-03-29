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Астрологи перечислили имена, идеально совместимые для крепкого брака
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Астрологи перечислили имена, идеально совместимые для крепкого брака

Кирилл Николаев

Общество

Многие люди часто задумываются о том, как выбрать вторую половинку. Астрологи считают, что в поиске идеального партнера поможет совместимость имен.

По их мнению, женщины с именами Алина, Юлия, Елизавета, Анжела, Светлана из-за повышенной эмоциональности имеют непростой характер. Им подойдут темпераментные мужчины, которые не заставят их скучать. Счастье этим девушкам принесут Александр, Владислав, Вячеслав, Дмитрий, Илья, Леонид, Руслан и Станислав.

Женщины с именами Алла, Анна, Яна, Жанна, наоборот, нуждаются в сдержанном партнере, так как они умеют глубоко чувствовать и сопереживать. Больше всего им подойдут Антоны, Вадимы, Викторы, Анатолии, Владимиры, Игори, Константины, Павлы, Романы и Алексеи. Мужчины с данными именами дадут понять таким женщинам, что они действительно для них важны и любимы.

Ксении, Анастасии, Софьи и Анфисы являются очень эмоциональными натурами. В связи с этим им подойдут Максимы, Артемы, Антоны, Борисы, Вадимы, Викторы, Владимиры, Всеволоды, Игори, Константины, Никиты, Романы, Сергеи. Мужчинам с этими именами как раз требуются дамы с бешеной энергетикой.

Ирины, Киры, Виктории и Нины стараются соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Мужчин они выбирают равных себе. Самые оптимальные варианты — Владимир, Георгий, Виктор, Герман, Евгений, Сергей.

Женщины с именами Валентина, Галина, Елена, Евгения являются независимыми и стремительными. Однако в глубине души они хотят тихого семейного счастья и спокойствия. Для них подойдут Егор, Игорь, Кирилл, Петр и Яков.

У женщин с именами Наталья, Ольга, Татьяна, Дарья часто меняется настроение. Также они достаточно капризны. Андрей, Анатолий, Антон, Владимир, Виктор, Егор, Игорь, Никита, Олег, Роман и Сергей смогут смягчить нрав своих возлюбленных.

Марины, Марии, Маргариты, Тамары и Людмилы умеют влиять на мужчин, но пользуются этим в меру. Счастье им может дать мужчина, который видит их насквозь и при этом искренне любит. Этим женщинам подойдут мужчины с именами Борис, Владимир, Дмитрий, Кирилл и Юрий, сообщает InStyle.

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