Астролог составила гороскоп на 30 марта

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Гороскоп на вторник, 30 марта, подготовила астролог Надежда Сташина. По ее мнению, в конце марта Луна находится в Скорпионе. Меркурий при этом контактирует с Нептуном. Если понаблюдать, то будет заметно, что в эти дни люди чаще все путают, оговариваются или неправильно понимаю друг друга.

Как объяснила эксперт, Нептун для Меркурия в Рыбах является причудливым кристаллом, преломляющим информацию. В это время не на всякий инфоповод нужно обращать внимание. Среди большого потока информации будет много ненужного, в том числе сплетен и выдумок. Поэтому важно сохранять спокойствие критичность мысли. В предстоящий вторник будет легко ошибиться или что-либо испортить, оказавшись в расстроенных чувствах.

Овнам лучше вспомнить, что они забыли сделать и потрудиться ударными темпами 30 марта. Тем временем, Тельцам лучше всего избегать общения с людьми, с которыми и до этого не было взаимопонимания. Близнецам придется действовать в непривычных условиях. Они будут прекрасно себя чувствовать, если сумеют приспособиться.

Раки познают плоды прошлых ошибок. Однако астролог советует не расстраиваться. Лучше в это время подумать о том, что лучше всего начинать с чистого листа. У Львов активно пойдут дела. При этом информационная составляющая может подводить. Тем временем, Девы подумают, что кто-то из их близкого окружения стал невыносимо капризным. Не стоит обострять ситуацию, лучше менять тему разговора.

Не стоит играть в дипломатические игры Весам, потому что преимущество будет не на их стороне. Благодаря удивительному стечению обстоятельств у Скорпионов 30 марта будет не самым скучным днем. А вот Стрельцам нужно сделать тайм-аут во всех своих делах. Им необходимо отвести этот день на обдумывание, отмечает «Мир 24».

Козерогам астролог рекомендовала быть бдительными, потому что в течение предстоящего вторника вероятны происшествия, которые могут негативно сказаться на их имидже. Водолеям в этот день будут навязывать правила, которые им не будут нравиться. При этом они сумеют их обойти. Тем временем, Рыбам предстоит много разговоров. Поэтому лучше беречь себя от полной потери сил.

Источник: «Мир 24»

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