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Фигуристка Трусова рассказала, в каком возрасте завершит карьеру
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Фигуристка Трусова рассказала, в каком возрасте завершит карьеру

Анастасия Колоскова

Спорт

Обладательница бронзовой медали чемпионата мира 16-летняя фигуристка Александра Трусова рассказала, до какого возраста планирует принимать участие в крупных турнирах.

— Планирую выступать до 22 лет. Три Олимпиады? Если можно будет закончить, а потом вернуться, то почему бы и нет. Пока не думала, чем буду заниматься после завершения карьеры. Есть планы на какие-нибудь шоу, — заявила спортсменка в эфире программы «Все на матч» на «Матч ТВ».

Александра Трусова отметила, что в текущем сезоне у нее уже не будет соревнований, поэтому сейчас она просто тренируется. В планах у спортсменки — поездка на море с близкими людьми. Фигуристка отметила, что благодарна всем болельщикам за поддержку и веру в нее.

Напомним, фигуристка Александра Трусова перешла от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко весной 2020 года. В свои 16 лет спортсменка уже завоевала медали таких соревнований, как чемпионат мира, чемпионат Европы и финал Гран-при. Кроме того, Трусова выделяется среди других фигуристок тем, что великолепно исполняет четверные прыжки, которые многие ее конкурентки даже не включают в свои программы.

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