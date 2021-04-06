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Звезда сериала «Чернобыль» умер от опухоли мозга
Фото: «Чернобыль» / 2019 год

Звезда сериала «Чернобыль» умер от опухоли мозга

Юлия Павлушова

Звезды

Британский актер Пол Риттер, звезда сериала «Чернобыль» от HBO, скончался в возрасте 54 лет. Мужчина умер после борьбы с опухолью мозга. Об этом сообщил его представитель во вторник, 6 апреля.

Последние часы он провел вместе со своими родными, пишет The Guardian.

СПРАВКА «ВМ»

Незадолго до смерти Пол Риттер исполнил несколько громких ролей. В сериале «Чернобыль» он сыграл инженера Анатолия Дятлова, а в сериале «Екатерина Великая» — Александра Суворова.

Также в фильмографии актера есть ленты «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Аудиенция» и «Время по Гринвичу», шоу «Последнее королевство» и «Большие надежды».

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