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Умер нобелевский лауреат Роберт Манделл
Фото: Imago/TASS

Умер нобелевский лауреат Роберт Манделл

Юлия Павлушова

Общество

Стало известно о смерти канадского экономиста, лауреата Нобелевской премии, профессора Колумбийского университета Роберта Манделла. Он скончался в Италии в возрасте 88 лет.

Ученый считал, что наличие свободных рынков между странами, возможность беспрепятственного движения капитала, рабочей силы и товаров дадут большой толчок развитию территорий. Именно за эту теорию он получил Нобелевскую премию в 1999 году.

Манделла называли «отцом евро». Он считается одним из вдохновителей создания единой валюты для всех европейских государств. Речь идет, в частности, о еврозоне, в которую входят 19 государств, пишет Bloomberg.

экономикаНобелевская премияевро
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